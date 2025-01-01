Dexter Lembikisa, Wolves'a döndü

21 yaşındaki sağ bek, Eylül ayında Wolverhampton Wanderers'dan kiralık olarak Yverdon Sport FC'ye transfer olmuştu. Ancak, sağlıklı bir şekilde sahada yer alamadı ve sadece üç maça çıkabildi. Lembikisa'nın üç maça çıkarken toplamda 148 dakika süre aldığı belirtiliyor.

Sonbahar aylarında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulamayan Lembikisa, kiralık sözleşmesinin erken sona ermesi konusunda kulübüyle anlaşmaya vardı. Yverdon Sport FC, bu anlaşmanın ardından, oyuncunun Premier League kulübüne dönmesini kabul etti. Lembikisa, Wolverhampton Wanderers'da 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye sahip.

Lembikisa'nın kariyerinde bugüne kadar Wolverhampton Wanderers ile dört resmi maçta görev aldığı biliniyor. Jamaika milli takımının 22 kez formasını giymiş olan futbolcu, Premier League'de daha fazla süre almak için kulübüne geri döndü. Bu gelişme, Süper Lig için büyük bir kayıp olarak görülüyor. Lembikisa'nın takımdan ayrılması, Yverdon Sport FC'nin savunma hattında önemli bir boşluk yaratacak.

Wolverhampton Wanderers, genç oyuncunun potansiyeline büyük güven duyuyor ve Premier League'de daha fazla fırsat sunmayı hedefliyor. Lembikisa'nın geri dönüşü, kulüp için savunma anlamında yeni bir başlangıç olabilir.