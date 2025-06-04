Dezenformasyon mu dezenflasyon mu?..

Başlığı ENAG kurucusu Prof. Dr. Veysel Atasoy’un bugünkü bir X paylaşımından aldım, hakkını helal etsin...

Her ay başında olduğu gibi bu seferde gene farklı kurumlar, gene farklı hesaplamalar açıkladı farkı gören vatandaşlar da hangisini dikkate ya da ciddiye alacağını şaşırdı.

Aslında bir çok vatandaş için açıklanan rakamların pek bir önemi yok, herkes kendi enflasyonunu kendi ölçüyor, gözünün gördüğüne inanıyor, cebinden çıkanı kale alıyor amma ve lakin ne yazık ki iktidar TÜİK verilerini dikkate alıyor ve özellikle de yapacağı maaş ve kira gibi gelir kalemlerini buna göre belirliyor. Enflasyon gerçek enflasyona göre çok düşük açıklanıp maaş ve kira zamları da buna göre yapılınca memlekette korkunç bir gelir çöküşü ve hayat pahallılığı sorunu yaşanıyor.

Aslında bilimsel yöntem ölçmediğiniz bir şeyi anlayamayacağınızı, anlayamadığınız bir şeyi de yönetemeyeceğinizi anlatır ama tabi bu arkadaşların bilim milim hiç mi hiç umurunda değil onlar için önemli olan yaratılacak algı...

Tam da bu noktada Veysel hoca çok haklı görünüyor birinden biri dezenformasyon yapıyor, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayıyor!

Ben açıklanan verileri aşağıda takdirlerinize sunuyorum kimin dezenformasyon yaptığına da varın siz karar verin:

ENAG HESAPLAMALARI

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %3,66 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %71,23 olarak gerçekleşti.

TÜİK HESAPLAMALARI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında:

Bir önceki aya göre %1,53 artış,

Bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış,

Bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış

On iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mayıs ayında:

Bir önceki aya göre %2,48 artış,

Bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,92 artış,

Bir önceki yılın aynı ayına göre %23,13 artış

On iki aylık ortalamalara göre %30,17 artış gösterdi.

İTO HESAPLAMALARI

İstanbul Ticaret Odası İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi 2025 Mayıs ayı:

Bir Önceki Aya Göre % 2,83

Bir Önceki Yıl Sonuna Göre % 19,53

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre % 46,57

Hesaplamalar böyle!

Buradan okurlarıma soruyorum sizce kim doğru hesaplayıp doğru söylüyor, kim dezenformasyon yapıyor lütfen mozbulbul@yahoo.com mail adresime yazıp görüşlerinizi bildirin bende halkın bu konuda nabzını doğru tutmuş olayım, postalarınızı bekliyorum...