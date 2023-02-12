Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyada deprem sürecini sekteye uğratmak adına yapılan dezenformasyona dikkat çekti. Peki, Dezenformasyon nedir? Dezenformasyon yasası nedir?

Sosyal medyada yapılan dezenformasyonun depremde arama-kurtarma süreçlerini sekteye uğrattığını vurgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘’Sosyal medya platformlarının dezenformasyonu çoğaltan ve doğru bilgiyi geri plana iten algoritmalarının nasıl çalıştığını da bu süreçte çok açık gördük. Dolayısıyla dezenformasyon yayan hesaplara ve kişilere karşı hepimiz tetikte olmalıyız. Bugünlerde bir olmanın, birlik olmanın ne denli önemli olduğunu tekrar idrak ediyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza tekrar Allahtan rahmet, yaralı olarak kurtulanlara acil şifa diliyorum. Ülkemize, milletimize bir kez daha geçmiş olsun’’ ifadelerini kullandı.

DEZENFORMASYON NEDİR?

Dezenformasyon yanlış ya da doğru olmayan bir haberin bilerek yayılması anlamına gelmektedir. Türkçeye Fransızcadan geçen bu kelime bilerek yanlış haber yayarak insanlar arasında gerilim yaratma şekli ve tahrikçilik anlamı ile bilinmektedir.

İnsanların rencide edilmesi ve küçümsenip aşağılanması amacı ile yapılan propaganda ile benzer bir anlamı bulunmaktadır. Dezenformasyon, sahte belge, fotomontaj, montaj yöntemleri ile yanlış bilgilerin yayılmasına verilen isimdir.

Dezenformasyonda bilginin yanlış olduğu bilinmektedir. Ancak buna rağmen yanlış bilgi kasıtlı bir şekilde yayılmaktadır. Burada amaç kişi ve kurumların küçük düşürülmesi ya da halkın kaosa sürüklenmesidir.

Özellikle sosyal alanlarda kişilerin ya da toplumun yönlendirilmesi için yanlış bilgilerin yayılması yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Askeri alanlarda ise düşmanın yanlış karar alması için dezenformasyondan faydalanılmaktadır.

DEZENFORMASYON YASASI NEDİR?

Kamuoyunda “Dezenformasyon Yasası” olarak bilinen 7418 sayılı ‘Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’, 18 Ekim 2022 tarih ve 31987 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlk çalışmanın başladığı andan itibaren pek çok tartışmayı ve lehte- aleyhte yorumları da Türkiye gündemine taşıyan kanun, dezenformasyonla mücadele amacı çerçevesinde özellikle 5187 sayılı ‘’Basın Kanunu’’, 5237 sayılı ‘’Türk Ceza kanunu’’ ve, 5651 sayılı, ‘’İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’’ da yapılan ilave düzenlemeleri içermektedir.

MADDE 217/A- (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.