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DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı. Tercihler ne zaman bitecek

ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzu yayınlandı. Yayımlanan kılavuzla birlikte son tercih tarihi de açıklandı. İşte detaylar...

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 16:13
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DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı

DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı. Tercihler ne zaman bitecek
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DGS ek tercih dönemi başladı. Ek tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar, 4-10 Ekim tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK

2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, 04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 10 Ekim'e kadar yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

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