DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), lisans eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler için bu yıl 30 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından, adaylar sonuçların açıklanmasını merakla beklemeye başladılar. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından DGS sonuçlarını da her an açıklayabilir. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, ÖSYM'nin DGS tercih kılavuzunu yayımlaması ve adaylara tercih sürecine dair detaylı bilgiler sunması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer alan güncel bilgilere göre hareket etmesi gerekmektedir.

EK YERLEŞTİRME

ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına istinaden, adayların tercih yapmaması ya da yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması sonucu oluşan boş kontenjanlar için ek yerleştirme işlemi gerçekleştireceğini duyurdu. Adaylar, 2024-DGS ek yerleştirme süreci ve boş kontenjan bilgilerini ÖSYM'nin resmi web sitesinden takip edebilecekler. Yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirmeyle kabul edilen adaylar, ek yerleştirme hakkından yararlanamayacaklar; bu hak sadece 2024-DGS'de yerleştirilmeyen adaylara tanınacak. Tercihler, adayların kişisel bilgileri ile elektronik ortamda yapılacak, posta yoluyla veya elden yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinde ilan edilecek ve adayların kayıt işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerekecek. Yerleştirme sonuç belgesi adaylara gönderilmeyecek; internet üzerinden yayınlanan sonuçlar resmi tebliğ niteliğinde olacak. İlk yerleştirme işleminde herhangi bir ücret talep edilmeyen ÖSYM, ek yerleştirme işlemleri için ise ücret alacak. Ödenmeyen yerleştirme ücretleri nedeniyle yapılan tercihler geçersiz sayılacak ve iade ya da devir işlemi yapılmayacak.