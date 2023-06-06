Di Maria Juventus'tan resmen ayrıldı

Arjantinli yıldız Angel Di Maria, Juventus'tan ayrıldığını açıkladı.

Di Maria Juventus'tan resmen ayrıldı

Arjantinli yıldız Angel Di Maria, Juventus'a veda etti. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Juventus'tan ayrıldığını duyurdu.

İşte Di Maria'nın açıklaması;

-Zor ve karmaşık bir dönemin sonuna geldim. Kulübün şampiyonluk kazanmasına devam etmesi için her şeyini veren biri olarak gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Yapamamanın acı tadıyla, parçası olduğum bu muhteşem soyunma odasından birçok dostumu yanımda getirmenin mutluluğu ile ayrılıyorum. İlk günden beri bana gösterdikleri ilgi için tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kendimi her zaman evimde hissettim. Tüm Juventus taraftarlarına bana gösterdikleri şefkat için kocaman selam. Sizi kalbimde taşıyorum. Teşekkürler.

Bu sezon 40 karşılaşmaya çıkan Di Maria, 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Di Maria Aralık ayında Arjantin ile Dünya Kupası'nın da sahibi olmuştu.

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