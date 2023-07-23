Diaby rekor bedelle İngiltere devinde

Editör: Hamza Özalkuş

Premier Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Unai Emery'nin ekibi Aston Villa, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bayer Leverkusen'de yıldızını parlatan 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby Aston Villa ile sözleşme imzaladı.

Diaby'nin İngiliz kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Moussa Diaby 2019 yılında transfer olduğu Bayer Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 172 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmlarda 49 gol ve 48 asistlik katkı sağladı.