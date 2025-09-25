Diagne eski günlerini hatırlattı: 1. Lig'de golleri sıralıyor

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında evinde Sarıyer'i 2-0 mağlup eden Amedspor'da tecrübeli golcü Mbaye Diagne bir kez daha fileleri havalandırdı.

SON 4 MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Uzatmalarda takımının ikinci golünü kaydeden Diagne üst üste oynadığı 4. maçını da boş geçmedi

Sırasıyla Adana Demirspor karşısında hat trick yapan Diagne, Pendikspor ve Sakaryaspor maçlarında da gol atmıştı.

1. LİG'DE 6 MAÇTA 7 GOLE KATKI SAĞLADI

1. Lig'de forma giydiği 6 maçta 6 gol, 1 asistle oynayan 33 yaşındaki Senegalli forvet eski günlerini hatırlattı.