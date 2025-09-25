Diagne eski günlerini hatırlattı: 1. Lig'de golleri sıralıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Diagne eski günlerini hatırlattı: 1. Lig'de golleri sıralıyor

Trendyol 1. Lig'de Amedspor forması giyen Mbaye Diagne performansıyla eski günlerini hatırlatıyor.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında evinde Sarıyer'i 2-0 mağlup eden Amedspor'da tecrübeli golcü Mbaye Diagne bir kez daha fileleri havalandırdı.

SON 4 MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Uzatmalarda takımının ikinci golünü kaydeden Diagne üst üste oynadığı 4. maçını da boş geçmedi

Sırasıyla Adana Demirspor karşısında hat trick yapan Diagne, Pendikspor ve Sakaryaspor maçlarında da gol atmıştı.

1. LİG'DE 6 MAÇTA 7 GOLE KATKI SAĞLADI

1. Lig'de forma giydiği 6 maçta 6 gol, 1 asistle oynayan 33 yaşındaki Senegalli forvet eski günlerini hatırlattı.

Son Haberler
Tom Barrack duyurdu: THY 200'den fazla Boeing uçağı alacak!
Tom Barrack duyurdu: THY 200'den fazla Boeing uçağı alacak!
Trabzonspor'da bir iyi, bir kötü haber!
Trabzonspor'da bir iyi, bir kötü haber!
Gaziantep’te çarpışan iki otomobil metrelerce savruldu: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Gaziantep’te çarpışan iki otomobil metrelerce savruldu: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Sivasspor'dan anlamlı çağrı! Gelirin tamamı bağışlanacak
Sivasspor'dan anlamlı çağrı! Gelirin tamamı bağışlanacak
AKP'ye katıldı ilk iş Atatürk tablosunu indirdi
AKP'ye katıldı ilk iş Atatürk tablosunu indirdi