Diagne'den Osimhen sözleri! 'Benim gibi büyük oyuncu'

Türkiye'ye 1. Lig ekibi Amedspor formasıyla geri dönen Süper Lig'in eski yıldızı Mbaye Diagne, Bein Sport'a özel açıklamalarda bulundu.

"40 MİLYON CİVARINDA TRANSFER OLURDUM"

Transfer piyasasında yükselen rakamlara ilişkin ilginç bir kıyaslamada bulunan Diagne, "Bugün 26 yaşında birisi olarak aynı performansla transfer olsaydım, tahminimce 40 milyon civarında bir transfer olurdu. O dönemde beni Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük takımlar da istediler. Ancak ben Galatasaray'ı seçtim, Galatasaray'ı çok seviyordum." dedi.

"OSIMHEN BENİM GİBİ BÜYÜK OYUNCU"

Eski takımı Galatasaray'ın hücum hattıyla ilgili yorumlarda bulunan tecrübeli golcü, "Icardi ve Osimhen, birbirinden çok farklı oyuncular. Osimhen'e baktığımda benim gibi büyük bir oyuncu. Çok koşuyor, çok skor kaydediyor ve çok iyi zıplıyor. Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig'de mücadele veriyor. Bu iki oyuncuya da ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM'İN 100 YIL DAHA YAŞAMASI İÇİN DUA EDİYORUM"

Diagne ayrıca Fatih Terim'in kendisi için bir baba figürü olduğuna değinerek, "Fatih Terim benim için bir baba figürü. Galatasaray'a olan transferimde bana çok inandı. Onu çok seviyorum ve Tanrı'nın ona 100 yıl daha ömür vermesi için dua ediyorum." diye konuştu.