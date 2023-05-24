Diagne'nin Pirlo tepkisi sosyal medyada herkesin dikkatini çekti

Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan Teknik Direktör Andrea Pirlo'nun ayrılışına ilk tepki Mbaye Diagne'den geldi.

Diagne'nin Pirlo tepkisi sosyal medyada herkesin dikkatini çekti

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yolları ayırdı. Bunun üzerine İstanbul ekibinin golcü futbolcusu Mbaye Diagne'den tepki geldi.

KIZGIN YÜZ EMOJİSİ KULLANDI
Senegalli golcü Diagne, Fatih Karagümrük'ün Pirlo ile yolları ayırdığını açıkladığı gönderiye ağlayan ve kızgın yüz emojilerini kullanarak yorumda bulundu.

28 GOLE DİREKT KATKI
Mbaye Diagne, bu sezon Fatih Karagümrük formasını 32 maçta giydi. Senegalli futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

İşte Diagne'nin attığı yorum;

pirlo-nun-ayrilmasiyla-cilgina-donen-diagne-den-15946371-5270-m.jpg

pirlo-nun-ayrilmasiyla-cilgina-donen-diagne-den-15946371-5270-m.jpg

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