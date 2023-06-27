Diagne'ye Arabistan kancası. Resmi teklf yapıldı

Sezonu gol krallığı sıralamasında ikinci olarak bitiren ve önemli işlere imza atan Mbaye Diagne'ye körfez yolu göründü.

Diagne'ye Arabistan kancası. Resmi teklf yapıldı

Geride bıraktığımız sezon Karagümrük'te 23 gole imza atan Diagne, sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

AL-WASL RESMİ TEKLİFTE BULUNDU
Mbaye Diagne'ye Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl, şu an kulüpsüz olan 31 yaşındaki Senegalli yıldız Diagne için resmi teklifte bulundu.

AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU
Diagne geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuşmuş ve Türkiye'den ayrılabileceğini söylemişti. Diagne ''Türkiye'de başarmam gerekeni başardım. Türkiye benim için çok şey yaptı ama şimdi başka bir ülkeye gidip görmek istiyorum, aklım artık Türkiye'de değil. Suudi Arabistan'a geri dönebilirim."

GOL KRALLIĞINDA İKİNCİ
Süper Lig'e ilk olarak Kasımpaşa forması ile ayak basan Diagne, gösterdiği performans ile Galatasaray'a transfer olmuştu. Sonrasında attığı 30 gol ile 2018-2019 sezonunu gol kralı olarak tamamlamıştı. Bu sezon ise Enner Valencia'nın 33 golüne karşılık 23 gol atan Senegalli, 25 gol atma başarısı gösterdi.

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