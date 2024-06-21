Diamond Tema ne söyledi? Neden tutuklama kararı çıktı? Şimdi nerede? Şeriat tartışmaları neydi?

Diamond Tema, İslam ve diğer dinler hakkında videolar paylaşan bir YouTuber olduğu biliniyor.

Yakın zamanda, İslam dinine yönelik eleştirileri ve şeriat hakkındaki tartışmaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı ve tutuklama kararı çıkarıldı.

Diamond Tema'nın, "Şeriatın haricindeki hiçbir sistemde 6 yaşındaki bir kızla evlenemezsin" şeklindeki ifadeleri büyük tartışmaya neden oldu ve bu ifadeler "halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma konusu oldu.

Tutuklama kararının ardından Diamond Tema, yurt dışına çıktığını ve Türkiye'ye dönme planının olmadığını açıkladı.

Şu anki konumu hakkında net bir bilgi olmasa da, daha önce Arnavutluk'ta yaşadığı biliniyor.

Şeriat tartışmaları, Diamond Tema'nın Asrın Tok isimli bir sosyal medya fenomeniyle yaptığı ve şeriatın yönetim biçimi olarak ele alındığı bir YouTube programında gerçekleşti. Bu programda kullandığı ifadeler ve argümanlar, onun hedef gösterilmesine ve hakkında soruşturma açılmasına yol açtı.

Diamond Tema, kendisine yöneltilen eleştirilere ve tehditlere karşı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onayladığı kaynaklardan alıntı yaptığını ve bu nedenle hukuken veya dinen yanlış bir şey söylemediğini savundu.