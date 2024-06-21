Diamond Tema ne söyledi? Neden tutuklama kararı çıktı? Şimdi nerede? Şeriat tartışmaları neydi?

Kaynak: Haber Merkezi
Diamond Tema ne söyledi? Neden tutuklama kararı çıktı? Şimdi nerede? Şeriat tartışmaları neydi?

Son zamanlarda şeriat tartışmaları ile gündeme gelen Diamond Tema olayıyla ilgili tüm detayları paylaşıyoruz...

Diamond Tema, İslam ve diğer dinler hakkında videolar paylaşan bir YouTuber olduğu biliniyor.

Yakın zamanda, İslam dinine yönelik eleştirileri ve şeriat hakkındaki tartışmaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı ve tutuklama kararı çıkarıldı.

Diamond Tema'nın, "Şeriatın haricindeki hiçbir sistemde 6 yaşındaki bir kızla evlenemezsin" şeklindeki ifadeleri büyük tartışmaya neden oldu ve bu ifadeler "halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma konusu oldu.

Tutuklama kararının ardından Diamond Tema, yurt dışına çıktığını ve Türkiye'ye dönme planının olmadığını açıkladı.

Şu anki konumu hakkında net bir bilgi olmasa da, daha önce Arnavutluk'ta yaşadığı biliniyor.

Şeriat tartışmaları, Diamond Tema'nın Asrın Tok isimli bir sosyal medya fenomeniyle yaptığı ve şeriatın yönetim biçimi olarak ele alındığı bir YouTube programında gerçekleşti. Bu programda kullandığı ifadeler ve argümanlar, onun hedef gösterilmesine ve hakkında soruşturma açılmasına yol açtı.

Diamond Tema, kendisine yöneltilen eleştirilere ve tehditlere karşı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onayladığı kaynaklardan alıntı yaptığını ve bu nedenle hukuken veya dinen yanlış bir şey söylemediğini savundu.

youtube-deki-seriat-tartismasinda-diamond-tema-hakkinda-yakalama-karari.webp

1200x675-cmsv2-318d6230-874a-57ad-9f00-b376f22c9440-8510768.webp

8dgico9yekk9jkmddj6bla.webp

diamond-tema-m3wy-cover.jpg

İlgili Haberler
Diamond Tema’dan Özgür Özel’e sitem
Diamond Tema tehditlerin ardından nereye gittiğini açıkladı
Diamond Tema tehditlerin ardından nereye gittiğini açıkladı
Son Haberler
Tarımsal girdi enflasyonu yıllık yüzde 52,2 arttı Ekonomi
Tarımsal girdi enflasyonu yıllık yüzde 52,2 arttı
İngiliz Prenses ekonomi sınıfında uçtu. Sen de AKP'li olsaydın bunlar başına gelmezdi. Altına çakarlı araba da verirdik Dünya
İngiliz Prenses ekonomi sınıfında uçtu. Sen de AKP'li olsaydın bunlar başına gelmezdi. Altına çakarlı araba da verirdik
Ünlü sanatçı doğum gününde ölümden döndü Magazin
Ünlü sanatçı doğum gününde ölümden döndü
UEFA Mbappe'ye yasak koydu Spor
UEFA Mbappe'ye yasak koydu
Seyhan Nehri'ndeki kötü koku kenti kapladı! Yosunlar insan boyunu geçti... Yerel Haberler
Seyhan Nehri'ndeki kötü koku kenti kapladı! Yosunlar insan boyunu geçti...
Altın gözünü karartı Ekonomi
Altın gözünü karartı
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı