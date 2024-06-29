Diana Duarte imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Diana Duarte imzayı attı

Brezilyalı voleybolcu Diana Duarte Alecrim yeni sözleşme imzaladı.

Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları, Brezilyalı oyuncu Diana Duarte Alecrim'in sözleşmesini yeniledi.

1999 doğumlu oyuncu geçen sezon başında THY'ye transfer olmuştu.

1,94 boyundaki orta oyuncu, daha önce ADC Bradesco, São Caetano U19, São Cristóvão, Barueri Volleyball Club takımlarında da forma giydi.

THY'den yapılan açıklama şöyle:

"Diana Duarte Alecrim ile yola devam.

Takımımızın başarılı oyuncularından Brezilyalı orta oyuncumuz Diana Duarte Alecrim, 2024-25 sezonunda da takımımızın başarısı için mücadele edecektir."

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