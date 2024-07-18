Dicle Üniversitesi Hastanesinde onlarca personel zehirlendi

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde 74 personel zehirlendi. Dün akşam saatlerinde hastane personelleri mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle acil servise başvurdu. Şu ana kadar toplamda 74 personel bu şikayetlerle hastaneye başvurdu. Hastane tarafından yapılan ilk incelemeler sonucunda, belirtilerin besin zehirlenmesi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, personellerin zehirlenmesine yönelik yaptığı yazılı açıklamada : "Hastanemizde görevli bazı personellerimiz, mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle acil servise başvurmuşlardır. İlk değerlendirmelerde basit besin zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulmaktadır. Personellerimizin durumu kontrol altında olup, gerekli tıbbi müdahaleler yapılmaktadır. Olayın nedeni hakkında ayrıntılı bir araştırma başlatılmış olup, sonuçlar en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.