Diddy davasında şok gelişme: Ünlü şarkıcı yaşadıklarına dayanamadı

Düzenleme: Hande Karacan
Diddy davasında şok gelişme: Ünlü şarkıcı yaşadıklarına dayanamadı

Hamile olan eski sevgilisi, ünlü müzisyen Sean Diddy Combs'un kendisine yıllar süren şiddet uyguladığını söylerken fenalaştı.

ABD’li müzik yapımcısı ve rapçi Sean Diddy Combs hakkında açılan davada, eski sevgilisi Cassie Ventura’nın tanıklığı, duruşma salonunda duygusal bir kırılma anına sahne oldu. Ventura, 2007 ile 2018 yılları arasında ilişki yaşadığı Combs’un kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını mahkemede gözyaşları içinde anlattı. Ventura, mahkemeye sunduğu beyanlarında Combs’un kendisini dövdüğünü, yerde yatarken kafasına bastığını, saçından sürüklediğini ve elektronik cihazlarına erişimini engellediğini ifade etti.

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Mahkeme salonunda açıklamalarını yaparken fenalaşan Ventura'ya, şu anki eşi Alex Fine destek verdi. Ventura çiftinin üçüncü çocuklarını bekledikleri öğrenildi. Ventura, ifadesi sırasında zaman zaman nefes almakta zorlandı ve gözyaşlarına boğuldu.

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GÖRÜNTÜLER MAHKEMEDE GÖSTERİLDİ

Yargıç Arun Subramanian, Los Angeles’taki InterContinental Hotel’e ait bir güvenlik kamerası görüntüsünün jüriye izletilmesine izin verdi. Videoda, Sean Combs’un yerde yatan bir kadına vurduğu, saçlarından sürüklediği ve tekmelediği anlar yer aldı. Savunma avukatları bu kaydın manipüle edildiğini öne sürerek itiraz etti.

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Combs’un avukatlarından biri, davanın esasında aşk, kıskançlık ve para kaynaklı bir ilişki çatışması olduğunu iddia etti. Ancak federal savcılık, suçlamaların yalnızca aile içi şiddetle sınırlı olmadığını, aynı zamanda organize suç ve insan kaçakçılığıyla da bağlantılı olduğunu belirtiyor.

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DİDDY’NİN TAVRI TEPKİ ÇEKTİ

Mahkemede sakin bir tavır sergileyen Sean Diddy Combs, ifadelere not alarak karşılık verdi. Zaman zaman yanında taşıdığı İncil’i eline aldığı gözlendi. Pop yıldızı Beyoncé’nin eşi Jay-Z ile sıkça özel partiler düzenlediği belirtilen Combs’un, bugüne kadar birçok benzer suçlamayla gündeme geldiği biliniyor.

Eğer jüri Combs’u suçlu bulursa, ünlü müzisyen ömür boyu hapis cezası alabilir. Dava, sadece müzik dünyasında değil, kamuoyunda da geniş yankı buldu.

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