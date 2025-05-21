Diddy'den dava sonrası duygusal mesaj: "Ona söyleyin"

ABD’li şarkıcı ve müzik yapımcısı Sean Diddy Combs, New York’ta devam eden insan kaçakçılığı ve suç örgütü yönetme suçlamalarıyla yargılandığı davada, mahkeme salonunu terk ederken izleyicilere “Hepinizi seviyorum” dedi. Ünlü isim, salonu terk etmeden hemen önce galeri bölümünde oturan bir kadına dönerek “Lütfen Justin’e onu düşündüğümü söyle” diyerek 31 yaşındaki oğlu Justin Combs’a bir mesaj iletilmesini istedi. Kalbinin üzerine elini koyarak salondan ayrıldı.

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EVİNDE ARAMA YAPILDI

Duruşmanın gün içinde en dikkat çekici bölümü İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı özel ajan Gerard Gannon’un ifadesi oldu. Gannon, 25 Mart 2024’te Combs’un Miami’deki 1850 metrekarelik malikanesinde gerçekleştirilen aramaya yaklaşık 80 ila 90 ajanın katıldığını söyledi. Malikanede bulunan misafir evi dahil birçok alanda yapılan aramada, ana yatak odasına ait bir dolapta topuklu ayakkabılar, cinsel içerikli oyuncaklar, kayganlaştırıcılar, iç çamaşırları ve silah parçaları ele geçirildi.

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Gannon, bazı AR-15 model tüfeklerin üst ve alt parçalarının bulunduğunu, bu parçaların bazılarının seri numaralarının kazınmış olduğunu ifade etti. Ajan, “Bir silahın sahibi, seri numarası olmadan çok daha zor ya da imkansız şekilde tespit edilir” dedi. Ayrıca bazı tüfeklerde tam otomatik seçici parçalar bulunduğu, ancak silahların yarı otomatik konuma ayarlandığı belirtildi.

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COMBS SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Duruşma boyunca mavi bir kazak ve beyaz gömlek giyen Combs’un, ajan Gannon’un ifadesi sırasında birkaç kez başını salladığı gözlemlendi. Combs hakkında insan kaçakçılığı ve organize suç faaliyeti yürütme suçlamaları bulunuyor. Sanatçı, tüm suçlamaları reddediyor ve kendisini suçsuz ilan ediyor. Savcılık, elde edilen fiziksel delilleri jüriye sundu. Davaya önümüzdeki günlerde devam edilecek.