Didem Şarman astrolojik öngörüleri ile gündemde

Pazar günleri saat 17:00’de ekrana gelen programda çarpıcı öngörülerde bulunan Didem Şarman’ın izleyici kitlesi her geçen gün daha da çoğalıyor.

KRT’nın youtube kanalından da ulaşılabilen programda bilimsel astrolojinin imkanlarıyla bu alana merak duyanları bilgilendiren Didem Şarman izleyicilerden gelen soruları da ayrıntılı biçimde cevaplıyor. Astrolojinin gizemli dünyasına yolculuk tadında geçen program ilgi odağı olmaya devam ediyor.

İzmir Karşıyaka doğumlu, Ege Üniversitesi mezunu Didem Şarman aynı zamanda eski milli sporcu. Yelken dalında 2003 senesinde Dünya şampiyonasında 3.lüğü, Avrupa'da ise birinciliği bulunuyor. 2010 yılı itibariyle kuantum düşünce tekniği, rüyalar, reiki, deeksa, esma-ül hüsna, access bars, hipnoz, nlp, yaşam koçluğu, eft ve aile dizimi alanlarında eğitimi var.

Didem Şarman, TV programları dışında kendi kurduğu "Didem Şarman Astroloji Danışmanlık & Eğitim" şirketi bünyesinde 2012 yılından beri astroloji alanında danışmanlık ve eğitim veriyor.

Kendisine ait blog, YouTube kanalı ve sitede astroloji yazarlığını sürdürmekte olan Didem Şarman, hem güncel ve siyasi olaylar hem de psikolojik astroloji ve günlük, aylık, yıllık gökyüzü hareketleri konusundaki yazılarıyla sık sık gündeme geliyor.