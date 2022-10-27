Sevgilisi Burak Deniz ile masrafları bölüştükleri iddia edilmişti. Didem Soydan iddialara cevap verdi

Model Didem Soydan, Paris tatillerinin güzel geçtiğini söyleyerek "Harika bir hafta geçirdik. Çok eğlendik ve bol bol gezdik. Sosyal medyadan paylaşımları görmüşsünüzdür zaten. Burak ile harika zaman geçiriyorum, mutluyum" sözleriyle sevgilisine övgü yağdırdı.

Didem Soydan ile Burak Deniz'in restoranlarda artan fiyatlara sıralı çözüm bulduğu öne sürülmüştü. Ünlü çiftin, çıktıkları her yemekte hesabı sırayla ödeme kararı aldığı gündeme gelmişti.

"BUNUN SIRALAMASINI YAPMADIK"

Bu iddiaya yanıt veren Didem Soydan, "Bunun sıralamasını hiç yapmadık. İkimizin de ödediği oluyor. Bir gün ben ödediysem bir daha ben ödeyebiliyorum. Ya da Burak ödediyse bir kez daha o ödeyebiliyor. Haberlere güldük" dedi.

