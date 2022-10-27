27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sevgilisi Burak Deniz ile masrafları bölüştükleri iddia edilmişti. Didem Soydan iddialara cevap verdi

Sevgilisi Burak Deniz ile masrafları bölüştükleri iddia edilmişti. Didem Soydan iddialara cevap verdi

Manken Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Burak Deniz ile aşk yaşayan Soydan, 'Çıktıkları her yemekte hesabı sırayla ödeme kararı aldılar' haberlerine cevap verdi. 

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 17:47
Takip Et

Didem Soydan iddialara cevap verdi! Sevgilisi Burak Deniz ile masrafları bölüştükleri iddia edilmişti

Sevgilisi Burak Deniz ile masrafları bölüştükleri iddia edilmişti. Didem Soydan iddialara cevap verdi
+
Aa
-

Model Didem Soydan, Paris tatillerinin güzel geçtiğini söyleyerek "Harika bir hafta geçirdik. Çok eğlendik ve bol bol gezdik. Sosyal medyadan paylaşımları görmüşsünüzdür zaten. Burak ile harika zaman geçiriyorum, mutluyum" sözleriyle sevgilisine övgü yağdırdı. 

Didem Soydan ile Burak Deniz'in restoranlarda artan fiyatlara sıralı çözüm bulduğu öne sürülmüştü. Ünlü çiftin, çıktıkları her yemekte hesabı sırayla ödeme kararı aldığı gündeme gelmişti.

"BUNUN SIRALAMASINI YAPMADIK"

Bu iddiaya yanıt veren Didem Soydan, "Bunun sıralamasını hiç yapmadık. İkimizin de ödediği oluyor. Bir gün ben ödediysem bir daha ben ödeyebiliyorum. Ya da Burak ödediyse bir kez daha o ödeyebiliyor. Haberlere güldük" dedi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
1
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
2
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
3
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
4
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
5
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
6
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
7
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Marmaris’te 34 düzensiz göçmen kurtarıldı   
﻿Marmaris’te 34 düzensiz göçmen kurtarıldı   
﻿Marmaris’te 34 düzensiz göçmen kurtarıldı   
﻿Rusya, tahıl anlaşması için kararını 18 Kasım'a kadar karar verecek
﻿Rusya, tahıl anlaşması için kararını 18 Kasım'a kadar karar verecek
﻿Rusya, tahıl anlaşması için kararını 18 Kasım'a kadar karar verecek
﻿BM: İsrail ve Lübnan'dan imzalı anlaşma nüshalarını teslim aldık
﻿BM: İsrail ve Lübnan'dan imzalı anlaşma nüshalarını teslim aldık
﻿BM: İsrail ve Lübnan'dan imzalı anlaşma nüshalarını teslim aldık
﻿İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu
﻿İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu
﻿İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.