Didem Soydan'ın verdiği yanıtla takipçisini fabrika ayarlarına geri döndürdü

Gerek verdiği pozlarla gerekse takipçilerine yanıtlarıyla gündemden düşmeyen Didem Soydan, yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Soydan, "Aç da şu ülke merakı bitsin" diyen kadın takipçisine öyle bir yanıt verdi ki ağızlar açık kaldı.

Didem Soydan'ın verdiği yanıtla takipçisini fabrika ayarlarına geri döndürdü

Ünlü model Didem Soydan cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. İç çamaşırı giymeden beline kadar yırtmaçlı elbise giyen Soydan, bir kadın takipçisinin "Aç da şu ülke merakı bitsin çok merak ediliyor" sözünü affetmedi.

screenshot-44-sgqz.webp

Ünlü model verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu. Soydan, cinsel organını merak eden kadın takipçisine: "Milyarlarca yıldır kadınların cinsel organı değişmedi. Dolayısıyla açıp ayna karşısına geçtiğinizde kendinizinkini görebilirsiniz. Hem merak giderilir hem selam verirsiniz aynı organa sahibiz sonuçta"

didem-soydan-zq4z.webp

Didem Soydan'ın verdiği cevap ''Didem kadını fabrika ayarlarına geri dönderdi'' ''Helal olsun sana Didem'' gibi yorumlar aldı

İlgili Haberler
Didem Soydan'dan yeni Can Bonomo açıklaması geldi
Didem Soydan'ın ''hala aşığım'' dediği kim çıktı?
Didem Soydan'ın belden aşağı paylaşımı olay oldu
Didem Soydan'ın en büyük korkusu ortaya çıktı
Ünlü model Didem Soydan yeni paylaşımı ile yine olay oldu. Tatilde üstsüz denize girdi
Öne Çıkanlar
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
Son Haberler
Uraz Kaygılaroğlu sokak şarkıcısıyla düet yaptı. Sosyal medya yıkıldı Magazin
Uraz Kaygılaroğlu sokak şarkıcısıyla düet yaptı. Sosyal medya yıkıldı
Taksim’de Arap kıyafetli iki kişi bir çanta para saçtı Güncel
Taksim’de Arap kıyafetli iki kişi bir çanta para saçtı
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük gönderme Siyaset
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük gönderme
Hafızayı güçlendirecek mucizevi bitki ortaya çıktı. Unutkanlığı unutun Şifalı Bitkiler
Hafızayı güçlendirecek mucizevi bitki ortaya çıktı. Unutkanlığı unutun
Rusya, Ukrayna keşif botunu imha etti Dünya
Rusya, Ukrayna keşif botunu imha etti
Millet uzaya gidiyor biz daha Muratgil'in damından atlayamadık. Gencin bu sözleri viral oldu Güncel
Millet uzaya gidiyor biz daha Muratgil'in damından atlayamadık. Gencin bu sözleri viral oldu