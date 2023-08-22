Didem Soydan'ın verdiği yanıtla takipçisini fabrika ayarlarına geri döndürdü

Ünlü model Didem Soydan cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. İç çamaşırı giymeden beline kadar yırtmaçlı elbise giyen Soydan, bir kadın takipçisinin "Aç da şu ülke merakı bitsin çok merak ediliyor" sözünü affetmedi.

Ünlü model verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu. Soydan, cinsel organını merak eden kadın takipçisine: "Milyarlarca yıldır kadınların cinsel organı değişmedi. Dolayısıyla açıp ayna karşısına geçtiğinizde kendinizinkini görebilirsiniz. Hem merak giderilir hem selam verirsiniz aynı organa sahibiz sonuçta"

Didem Soydan'ın verdiği cevap ''Didem kadını fabrika ayarlarına geri dönderdi'' ''Helal olsun sana Didem'' gibi yorumlar aldı