Didim Belediye Başkanı pazar ziyareti yaptı

Kaynak: İHA
Didim Belediye Başkanı pazar ziyareti yaptı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Cumartesi Pazarı'nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Göreve geldiği günden bu yana her zaman vatandaşlarla iç içe olan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Cumhuriyet Mahallesi’nde Cumartesi günleri kurulan semt pazarını ziyaret etti.

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Cumartesi Pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyip, fikir alışverişinde bulundu. Didim Belediyesi’nin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Gençay ve ekibine teşekkür etti.

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Vatandaşların memnuniyetini arttırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Bugün Cumartesi Pazarında esnafımız ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek sorunlarını dinledik, ihtiyaçlarını tespit ettik ve çözüm yollarını değerlendirdik. Didim’in hak ettiği hizmetleri sağlamaya ve sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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