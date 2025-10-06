Didim Belediyesi'nde Kadın Meclisi ilk genel kurulunu gerçekleştirildi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın öncülüğünde, kadınların yerel yönetim süreçlerine aktif katılımını güçlendirmek amacıyla kurulan Didim Belediyesi Kadın Meclisi ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen genel kurul, DİGEM Sanat Akademisi'nde yapıldı. Toplantıya Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut, belediye meclis üyeleri, belediyenin kadın çalışanları ve Kadın Meclisi üyeleri katıldı. Kadın Meclisi'nin kuruluşu, Başkan Hatice Gençay'ın göreve gelmesinin ardından kadınların söz, karar ve temsil gücünü artırmak için atılan en önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Meclis, kadınların yerel yönetim politikalarının şekillenmesinde aktif rol üstlenmesini ve Didim'in sosyal, kültürel, ekonomik yaşamında daha görünür hale gelmesini hedefliyor.

Gerçekleştirilen ilk genel kurul toplantısında, Kadın Meclisi'nin yönetimi ve komisyonlarının oluşturulması için yapılan oylama gerçekleştirildi. Katılımcılar, Didim'de kadınların daha aktif rol üstleneceği alanlara ilişkin fikir alışverişinde bulunarak, meclisin yeni dönem yapılanmasını belirledi.

Didim Belediyesi Kadın Meclisi, önümüzdeki süreçte toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın istihdamı, kültürel üretim, çevre, sosyal dayanışma ve yerel kalkınma gibi alanlarda projeler geliştirmeyi sürdürecek.

Didim Belediyesi, kadınların kent yönetiminde daha güçlü, etkin ve görünür bir rol üstlenmesi için desteklerini artırarak devam ettirecek.