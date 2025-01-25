Didim Belediyesi’nden yangın güvenliği denetimi

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye ekipleri, işletmelerin yangın söndürme tüplerinin uygunluğunu, bulunurluğunu ve son kullanma tarihlerinin geçip geçmediğini kontrol etti.

Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda, yangın güvenliği standartlarına uymayan işletmeler tespit edilerek gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı. Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın can ve mal güvenliği her zaman önceliğimizdir. Yangın güvenliğini sağlamak adına denetimlerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.