Didim Kadın Aile Danışma Merkezi hizmete açıldı

Didim Belediyesi’nin hayata geçirdiği ilçenin ilk Kadın ve Aile Danışma Merkezi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tarafından açıldı.

Açılış törenine; CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim İYİ Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Didim Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, CHP İlçe Yönetimi ve Didimliler katıldı.

Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nin açılışında konuşan Başkan Atabay, şunları söyledi:

“Bugün Didim’de ilk olacak olan Kadın ve Aile Danışma Merkezi’ni sizlerin teşrifleri ile açıyoruz. Eminim ki burada kadınlarımızdan her türlü hukuksal, psikolojik ve sosyolojik bir şekilde yardımlarda bulunacağız. Toplumumuzda kadınlarımızın yeri çok önemli. Ama son zamanlarda özellikle kadına gösterilen saygıda erozyonlar başlamıştı. Tahminim çok kısa süre içerisinde her şeyin daha iyi olacağı günler geldiğinde onlarda düzelecektir. Sayın milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve tüm vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Güç ve beraberlik içerisinde her türlü zorluğu yeneceğimize inanıyorum. İnanıyorum ki 15 Mayıs sabahı geliyor gelmekte olan ve her şey çok güzel olacak.”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise şöyle konuştu:

“Sizlere 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgisini ve selamını getirdim. Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nde başta sayın Didim Belediye Başkanı’mız olmak üzere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kadın ailenin temelidir. Kadın, ailenin direğidir. Mutlaka kadınlarımız ekonomik ve sosyal hayatın içinde olmak zorundalar. Her yıl yüzlerce kadın bir erkek tarafından maalesef üzülerek ifade ediyorum hayatını kaybediyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi’nin önümüzdeki 14 Mayıs’taki kazanacağı seçimden sonra Türk kadını hak ettiği noktaya gelecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak sürekli kadınlarımızın yanındayız. Özellikle kadın kooperatiflerine çok önem veriyoruz. Kadın kooperatiflerimizin ürettikleri ürünleri Aydın’da Ege Et Şubeleri’nde satıyoruz. Aydın halkı ile buluşturuyoruz. Kadınlarımızın kazandıkları bu para ile tüm kadınlarımız, kız çocuklarını okutuyorlar. Onun için ben binlerce kez teşekkür ediyorum kadınlarımıza. İyi ki varız. Daha güzel günlerde buluşmak üzere”

Konuşmaların ardından Başkan Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Başkan Atabay, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve vatandaşlar tarafından Didim Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nin açılış kurdelesi kesildi. Başkan Çerçioğlu ve beraberindekiler, Kadın ve Aile Danışma Merkezini gezerek Başkan Atabay’dan bilgi aldı.