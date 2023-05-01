Didim Vegfest’te Ceylan Ertem rüzgarı esti

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek Vegan festivali Didim Vegfest, Ceylan Ertem konseri ile sona erdi.

Didim Vegfest’te Ceylan Ertem rüzgarı esti

ANKA'da yer alan haberde, söyleşiler, paneller, sergiler, konserler ve mutfak atölyesi etkinliklerine ev sahipliği yapan, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından Vegan felsefesine inanmış katılımcıların yer aldığı ülkenin ilk ve tek Vegan festivali Didim Vegfest, Ceylan Ertem konseri ile sona erdi.

Festivalin son gününde güneşin batmasıyla birlikte Apollon Tapınağı'nın hemen yanı başında kurulan konser alanında sahne alan ünlü sanatçı Ceylan Ertem birbirinden güzel eserlerini hayranları için seslendirdi. Binlerce vatandaşın takip ettiği konser renkli görüntülere sahne oldu.

Konserde konuşan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Türkiye’nin ilk vegan dostu kenti olan Didim’de gerçekleştirilen Didim Vegfest’e katılan misafirlere teşekkür ederim” dedi. Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, konserin sonunda ünlü şarkıcı Ceylan Ertem’e çiçek ve plaket takdim etti.

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