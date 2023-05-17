Didim'de 19 Mayıs Zeynep Casalini ile kutlanacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a çıkışının 104. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Didim’de büyük bir coşku ile kutlanacak. Didim Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, 19 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Fener Alayı gerçekleştirilecek. Didim Belediyesi önünde başlayacak Fener Alayı, Cumhuriyet Kent Meydanı’nda son bulacak.

ZEYNEP CASALİNİ DİDİMLİLERLE BULUŞACAK

19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenecek Fener Alayı ardından saat 21.00'de Didim Cumhuriyet Kent Meydanı’nda ünlü sanatçı Zeynep Casalini sahne alacak. Katılımın ücretsiz olacağı konserde Zeynep Casalini birbirinden güzel şarkılarını Didimliler için söyleyecek.

BAŞKAN ATABAY: "KONSERİMİZE TÜM DİDİMLİLER DAVETLİDİR"

Tüm vatandaşları 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşamaya davet eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tüm yurtta olduğu gibi, Didim’de de büyük bir coşku ile kutlayacağız. 19 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Didim Belediyesi önünde Fener Alayı'na, saat 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan Zeynep Casalini konserine tüm halkımız davetlidir" dedi.