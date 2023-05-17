Didim'de 19 Mayıs Zeynep Casalini ile kutlanacak

Didim Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Fener Alayı ve Zeynep Casalini konseri ile kutlayacak.

Didim'de 19 Mayıs Zeynep Casalini ile kutlanacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a çıkışının 104. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Didim’de büyük bir coşku ile kutlanacak. Didim Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, 19 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Fener Alayı gerçekleştirilecek. Didim Belediyesi önünde başlayacak Fener Alayı, Cumhuriyet Kent Meydanı’nda son bulacak.

ZEYNEP CASALİNİ DİDİMLİLERLE BULUŞACAK

19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenecek Fener Alayı ardından saat 21.00'de Didim Cumhuriyet Kent Meydanı’nda ünlü sanatçı Zeynep Casalini sahne alacak. Katılımın ücretsiz olacağı konserde Zeynep Casalini birbirinden güzel şarkılarını Didimliler için söyleyecek.

BAŞKAN ATABAY: "KONSERİMİZE TÜM DİDİMLİLER DAVETLİDİR"

Tüm vatandaşları 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşamaya davet eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tüm yurtta olduğu gibi, Didim’de de büyük bir coşku ile kutlayacağız. 19 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Didim Belediyesi önünde Fener Alayı'na, saat 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan Zeynep Casalini konserine tüm halkımız davetlidir" dedi.

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama