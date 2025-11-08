Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler hakkında işlem başlatıldı.