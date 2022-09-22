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Didim'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 16:11
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Didim'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

Didim'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
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Edinilen bilgiye göre; Didim’den yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenler Tekağaç mevkiinde Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 45 düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkartıldı. 

45 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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