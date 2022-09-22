Didim'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Didim’den yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenler Tekağaç mevkiinde Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 45 düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkartıldı.
45 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: İHA
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