Didim'de ağaçların kış bakımları sürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Didim'de ağaçların kış bakımları sürüyor

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde cadde ve sokaklarda bulunan ağaçların daha iyi ve sağlıklı büyümeleri için zarar gören dallarında budama işlemleri yapılarak kış bakımı yapılıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "İlçemizde bulunan ağaçlarımızın kış bakımlarını sürdürüyoruz. Ağaçlarımızın sağlıklı büyümeleri için düzenli olarak kuruyan ve zarar gören dalların budama işlemlerini gerçekleştiriyor; ağaçların daha verimli ve güçlü şekilde bahar ayına geçmesini sağlıyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Didim'de ağaçların kış bakımları sürüyor

Didim'de ağaçların kış bakımları sürüyor

Didim'de ağaçların kış bakımları sürüyor

Didim'de ağaçların kış bakımları sürüyor

Didim'de ağaçların kış bakımları sürüyor

Didim'de ağaçların kış bakımları sürüyor

Didim'de ağaçların kış bakımları sürüyor

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