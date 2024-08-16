Didim'de belediye rezaleti. Ekmek almak için yola çıkan vatandaş olimpiyatlara katılsa altın madalya alırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Didim'de belediye rezaleti. Ekmek almak için yola çıkan vatandaş olimpiyatlara katılsa altın madalya alırdı

Bir vatandaş Didim'deki belediye rezaletini mizahi bir dille çektiği videoyla anlattı. Sosyal medya paylaşılan görüntüler, adeta Türkiye'de şansa yaşıyoruz söylemini haklı çıkarttı.

Evden markete giderken yol üzerinde gördüğü aksaklıkları ve yanlışları mizahi bir dille anlatan vatandaş kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Bir vatandaş, çektiği videoyla Türkiye'de adeta şansa yaşıyoruz söylemini haklı çıkaran bir video paylaştı.

Hayatta kalma challege'ları adını verdiği videoda çarpıcı tespitlerde bulundu.

İşte vatandaşın paylaştığı o videodaki aksaklıklarla ilgili ironik yorumları:

"Türkiye'de ölmeden ekmek alma challege'ıma hoş geldiniz. Elimdeki içeceği çöp kutusuna atmak için bir çöp kutusu arıyorum. Herkes burada çöpü yere atmış. Neden çünkü bizim milletimiz çok sağ duyulu. Biz çöpü yere atmasak belediye de personelden kısacak ve daha çok işsiz olacak. Buna destek olmak için ben de çöpümü yere atıyorum...

Türkiye'de sıkılmanız imkansız kaldırımda yürürken bile önünüze challege'lar koyuyor. İlk challenge'mız direkten yan geçmese başarıyla tamamladım.

challange 2 ayakkırmama... bunu da başarıyla geçtim ayağım kırılmadı.

challange 3 biraz daha tehlikeli.. elektrik kablosuna takılmadan ölmeme challage'ı

Kaldırımın üzerindeki direğe seçim sloganı yapıştırmışlar 'sorunları biliyoruz sorun için geliyoruz' diye. Sorunun üzerine sorunları biliyoruz yazmaları.. oyum size helal olsun.

Kaldırıma arabalar çıkmasın diye yüksek yapmışlar kaldırıma araba çıkmış... Çok şükür bugün de eve ölmeden geldim."

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