Didim'de boğulmak üzere olan kadına hayat kurtaran müdahale

Düzenleme: Kaynak: İHA
Didim'de boğulmak üzere olan kadına hayat kurtaran müdahale

Didim Altınkum plajında cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren bir kadını kurtardı. O anlar, cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Yaz aylarının gelmesiyle beraber serinlemek isteyenler plajlara akın etti. Didim’in yaz aylarından en gözde yeri olan ve sığ deniziyle tatilcilerin tercihleri arasında yer alan Altınkum yine doldu.

Altınkum plajında bir kadın, boğulma tehlikesi geçirdi. Kadının çığlıklarının duyulması sonrası cankurtaranlar harekete geçti.

BOĞULMA TEHLİKESİ ATLATTI

Cankurtaran botuyle hızlı bir şekilde kadının yanına yaklaşan bottaki görevli, kadına müdahale etti. Kadının panik anları ise cep telefon kameralarına anbean yansırken, kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Boğulma tehlikesi geçiren kadın ise cankurtaran tarafından sahile çıkartıldı.

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