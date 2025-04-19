Didim'de çam ağaçları budanıp yaza hazırlandı

Didim Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü çevre düzenleme ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan çam ağaçlarına yönelik budama çalışması gerçekleştirdi. Ağaçların daha sağlıklı büyümesini sağlamak ve çevre güvenliğini artırmak amacıyla yapılan budama işlemleri, titizlikle tamamlandı.

Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çalışmaların doğal dokuyu koruma hedefiyle yürütüldüğü vurgulanarak, "Fevzipaşa Mahallesi'nde çam ağaçlarının budama işlemleri sona erdi. Yeşili koruma ve doğaya sahip çıkma anlayışımızla ağaçların sağlıklı gelişimini destekliyoruz ve çevre güvenliğini ön planda tutuyoruz" denildi.