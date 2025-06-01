Didim’de eskiyen konteynerler için yenileme çalışması

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye ekipleri, çevre temizliğini artırmak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla eskiyen çöp konteynerlerini yenilemeye başladı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, temiz bir çevre için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, eskiyen, yıpranan ve işlevini yitiren konteynerlar yeni ve dayanıklı modellerle değiştiriliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Eskiyen, yıpranan ve işlevini yitiren konteynerlar yenileniyor. Didim'in sokaklarını daha temiz, çevremizi daha yaşanabilir hale getirmek için temizlik ekiplerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni ve dayanıklı konteynerlarla hem çevre sağlığını koruyoruz hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Temiz bir Didim için birlikte çalışıyoruz" dedi.