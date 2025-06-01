Didim’de eskiyen konteynerler için yenileme çalışması

Düzenleme: Kaynak: İHA
Didim’de eskiyen konteynerler için yenileme çalışması

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye ekipleri, çevre temizliğini artırmak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla eskiyen çöp konteynerlerini yenilemeye başladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye ekipleri, çevre temizliğini artırmak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla eskiyen çöp konteynerlerini yenilemeye başladı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, temiz bir çevre için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, eskiyen, yıpranan ve işlevini yitiren konteynerlar yeni ve dayanıklı modellerle değiştiriliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Eskiyen, yıpranan ve işlevini yitiren konteynerlar yenileniyor. Didim'in sokaklarını daha temiz, çevremizi daha yaşanabilir hale getirmek için temizlik ekiplerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni ve dayanıklı konteynerlarla hem çevre sağlığını koruyoruz hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Temiz bir Didim için birlikte çalışıyoruz" dedi.

Didim’de eskiyen konteynerler için yenileme çalışması

Son Haberler
Erdoğan’dan tebrik: Göklerin gururu 114 yaşında!
Erdoğan'dan 'Göklerin Kartalları'na kutlama!
CHP'nin miting hazırlıkları tamamlandı
CHP'nin miting hazırlıkları tamamlandı
28 üniversite, 25 şehir! ASÜ’den unutulmaz kongre
28 üniversite, 25 şehir! ASÜ’den unutulmaz kongre
Erdoğan, Hava Kuvvetleri’nin yıl dönümünü kutladı!
Erdoğan, Hava Kuvvetleri’nin yıl dönümünü kutladı!
Bıçak bileme ustaları Kurban Bayramı için mesaide
Bıçak bileme ustaları Kurban Bayramı için mesaide