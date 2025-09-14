Didim’de geri itilen onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı!

Didim’de geri itilen onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı!

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 18'i çocuk 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Türk Sahil Güvenliği tarafından Didim açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edilen 18'i çocuk toplam 71 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler gerekli sağlık kontrollerinin ardından Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Japon medyasından ABD'ye flaş Filistin suçlaması
Gürsel Tekin, Özgür Özel’e çok sert çıktı! Öyle sözler söyledi ki...
Kayıp yaşlı adam sağ olarak bulundu
Düğünde ilginç durum: Gelin ve damada verilen hediye dikkat çekti
Otoparka pompalı tüfekle ateş etti! Temizlik işçisi vuruldu
