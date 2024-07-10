Didim'de kavga ayırmak isterken hayatını kaybetti

Olay, Didim Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. ve M.Y. isimli iki arkadaş, Altınkum’da alkol aldıktan sonra sanayiye geri döndü. Alkollü oldukları iddia edilen arkadaşlar, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan M.Y., kısa süre sonra H.K.’nın bulunduğu iş yerine gelerek tabancayla peş peşe ateş etti.

Silah seslerini duyan ve H.K. ile aynı iş yerinde kalan Serdar Tokat, dışarı çıkarak M.Y.’yi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak M.Y.’nin ateşlediği kurşunlardan biri, Serdar Tokat’ın boğazına isabet etti. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, iki çocuk babası olduğu öğrenilen Serdar Tokat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. M.Y., Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen M.Y.’nin yargı süreci devam ediyor. Serdar Tokat’ın cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.