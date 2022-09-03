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Didim'de makilik alanda iki kişinin cansız bedeni bulundu

Aydın’ın Didim ilçesinde bağlı Fevzipaşa Mahallesi Mercimek mevki koyundaki makilik alanda iddiaya göre aralarında gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen iki kişinin cansız bedenleri bulundu. İki cansız bedende de tek kurşun olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 15:25
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Didim'de makilik alanda gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen iki kişinin cansız bedeni bulundu

Didim'de makilik alanda iki kişinin cansız bedeni bulundu
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Olay, Fevzipaşa Mahallesi Mercimek Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde evinden aracıyla ayrılan emekli astsubay Hasan Tan, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Söke Huzurevi çalıştığı öğrenilen Hamide Saraç ile buluştu. İkili saha sonra arabayla gittikleri Mercimek Koyu'ndaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada ilk belirlemelere göre Hamide Saraç silahla Hasan Tan’a ateş ederek öldürdükten sonra, aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

HASAN TAN'IN OĞLU, BABASININ VE KADININ CANSIZ BEDENLERİ İLE KARŞILAŞTI

Öğle saatlerine kadar Hasan Tan’a ulaşamayan oğlu Mehmet Tan, araçta bulunan takip sistemi ile babasına ulaşmaya çalıştı. Fevzipaşa Mahallesi Mercimek Koyu'na gelen Tan, aracın etrafında babasını bulamayınca çevreye bakmaya başladı. Tan, babası ve gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Hamide Saraç’ın cansız bedenleriyle karşılaşarak hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bölge güvenlik şeridi ile koruma altına alınırken, 112 Acil sağlık ekipleri iki kişinin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Tan ile gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen 3 çocuk annesi Hamide Saraç’ın cansız bedenleri yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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