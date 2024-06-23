Didim'de matematik öğretmeninin esrarengiz ölümü

36 yaşındaki Erhan E., Aydın'ın Didim ilçesindeki evinde kız arkadaşı tarafından asılı halde bulundu.

Matematik öğretmenliği yaptığı özel bir okulda çalışan Erhan E.'nin ölüm haberi ilçede üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Erhan E. ve kız arkadaşı arasında evde bir tartışma yaşandı. Olayın ardından Erhan E.'den haber alamayan kız arkadaşı eve geldiğinde onu asılı halde buldu.

Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kız arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Erhan E.'nin hayatını kaybettiğini teyit etti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan savcı, Erhan E.'nin cansız bedeninin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi.

Polis, Erhan E.'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Kız arkadaşıyla tartışmanın ardından evden ayrılan Erhan E.'den neden uzun süre haber alınamadığına dair soruşturma devam ediyor.

Erhan E.'nin intihar mı ettiği, yoksa cinayete kurban mı gittiği otopsi sonucunda belli olacak.

Didim'de özel bir okulda matematik öğretmenliği yapan Erhan E.'nin ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.