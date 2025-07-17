Didim’de peyzaj ve temizlik çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA
Didim’de peyzaj ve temizlik çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen çalışmalar Didim'de de devam ediyor. Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçede kapsamlı bir temizlik ve peyzaj çalışması gerçekleştiriyor.

Didim'in ana arterlerinde yapılan budama, temizlik ve refüj boyama işlemleriyle cadde ve bulvarlar daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuştu. Büyükşehir'in fidanlıklarında kadın emekçiler tarafından özenle yetiştirilen mevsimlik çiçekler ise ilçeye renk kattı.

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Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri de cadde ve duraklarda temizlik çalışmaları yaparak Didim'i temizledi. Yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Didim'de de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için ekiplerimiz sahada yoğun şekilde çalışıyor. Aydın'ın her köşesinin daha yaşanabilir, daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması için titizlikle çalışıyoruz. Özellikle yaz aylarında nüfusu artan Didim gibi turizm bölgelerinde hizmetlerimizin temposunu yükseltiyoruz. Çevre düzenlemesi, temizlik, peyzaj gibi hizmetler bir kentin kimliğini yansıtır. Biz de bu anlayışla hareket ediyor; hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu yaşadığı bir Aydın için var gücümüzle çalışıyoruz. Güzel Aydınımıza ve kıymetli vatandaşlarımıza hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Didimliler ise yapılan hizmetlerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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