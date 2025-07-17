Didim’de peyzaj ve temizlik çalışmaları sürüyor

Didim'in ana arterlerinde yapılan budama, temizlik ve refüj boyama işlemleriyle cadde ve bulvarlar daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuştu. Büyükşehir'in fidanlıklarında kadın emekçiler tarafından özenle yetiştirilen mevsimlik çiçekler ise ilçeye renk kattı.

Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri de cadde ve duraklarda temizlik çalışmaları yaparak Didim'i temizledi. Yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Didim'de de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için ekiplerimiz sahada yoğun şekilde çalışıyor. Aydın'ın her köşesinin daha yaşanabilir, daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması için titizlikle çalışıyoruz. Özellikle yaz aylarında nüfusu artan Didim gibi turizm bölgelerinde hizmetlerimizin temposunu yükseltiyoruz. Çevre düzenlemesi, temizlik, peyzaj gibi hizmetler bir kentin kimliğini yansıtır. Biz de bu anlayışla hareket ediyor; hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu yaşadığı bir Aydın için var gücümüzle çalışıyoruz. Güzel Aydınımıza ve kıymetli vatandaşlarımıza hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Didimliler ise yapılan hizmetlerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.