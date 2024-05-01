Didim’de sokak köpeği çocuğa saldırdı... Çevredekiler anında müdahale etti

Kaynak: İHA
Didim’de sokak köpeği çocuğa saldırdı... Çevredekiler anında müdahale etti
Aydın'ın Didim ilçesinde, sahilde gezen bir çocuğa köpek saldırısı yaşandı. Köpeğin ani saldırısına çevrede bulunanlar hızla müdahale ederek çocuğu kurtardı.

Olay, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Ülkemiz genelinde sokak köpeklerinin saldırılarına dair endişeler devam ederken, Didim'den gelen bir saldırı haberi dikkat çekti.

Akbük Mahallesi'nde bulunan sahil yolunda yürüyen küçük bir çocuk, yanına yaklaşan köpeğin saldırısına maruz kaldı. Olayı gören çevre sakinleri, hemen müdahale ederek çocuğu kurtardılar.

Saldırının anı, sahil kenarındaki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesinin şikayetçi olmadığı belirtilirken, köpek olay yerinden kaçarak gözden kayboldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise çocuğun köpeğe yaklaşması, köpeğin saldırısı ve çevredeki vatandaşların müdahalesi net bir şekilde görülüyor.

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