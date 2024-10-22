Didim’de uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Didim’de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan eşzamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu ve 44 bin TL para ele geçirilirken, 4 kişi de tutuklandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, R.H., N.A., K.K. ve M.A. isimli şüphelilerin ikamet ettiği 5 ev ile 1 araç ve 1 barakaya eşzamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 102 gram kokain, 75 gram metamfetamin, muhtelif miktarda kubar esrar, sentetik hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 44 bin TL suçtan elde edilen para, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca yapılan arama esnasında evde bulunan A.G. ve E.B. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan R.H., N.A., K.K. ve M.A. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim’de uyuşturucu operasyonu

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