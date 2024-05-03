Didim'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Didim'de uyuşturucu operasyonu
Aydın Didim'de ekiplerin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs yakalandı.

Uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonlar, Aydın genelinde aralıksız bir şekilde devam ediyor. Aktarılan bilgilere göre, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekibine bağlı personeller Didim genelinde uyuşturucu faaliyetinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan operasyon kapsamında 8,53 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonla ilgili ise İ.O., Y.Ç. ve H.E.Y. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 3 şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw195846-01.jpg

Son Haberler
Van’da kaçakçılık operasyonu Gündem
Van’da kaçakçılık operasyonu
Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi Spor
Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
Yoldan çıkan otomobil takla attı Yerel Haberler
Yoldan çıkan otomobil takla attı
CHP’li milletvekilleri kol kola girip Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayandı Gündem
CHP’li milletvekilleri kol kola girip Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayandı
Üzerinde uyuşturucu ile yakalandılar Gündem
Üzerinde uyuşturucu ile yakalandılar
Columbia Üniversitesi'ne ‘Filistin yanlısı öğrencilere yönelik ayrımcılık’ soruşturması Dünya
Columbia Üniversitesi'ne ‘Filistin yanlısı öğrencilere yönelik ayrımcılık’ soruşturması
Marmaris önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı Yerel Haberler
Marmaris önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı