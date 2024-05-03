Didim'de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs yakalandı.



Uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonlar, Aydın genelinde aralıksız bir şekilde devam ediyor. Aktarılan bilgilere göre, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekibine bağlı personeller Didim genelinde uyuşturucu faaliyetinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan operasyon kapsamında 8,53 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonla ilgili ise İ.O., Y.Ç. ve H.E.Y. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 3 şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.