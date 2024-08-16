Didim'de yangın

Yangın, Akyeniköy Mahallesi Balova mevkii yakınlarında saat 13.30 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere karadan müdahale başlatırken, 2 helikopter ve 1 uçak da havadan destek veriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.