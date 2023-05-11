Didim’de yeni yapılan kavşağın peyzaj çalışmaları tamamlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi iş birliği ile Pınar Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nın kesişimine yapılan kavşakta peyzaj çalışmaları tamamlandı.

Didim’de yeni yapılan kavşağın peyzaj çalışmaları tamamlandı

İlçede trafik akışını rahatlatmak, araç sürücüleri ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi’nin iş birliğiyle Atatürk Bulvarı ve Pınar Caddesi’nin kesiştiği bölgeye yeni bir kavşak kazandırılmıştı.Kısa süre önce yapımı tamamlanan kavşağın etrafında yol ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirilmişti. Yapılan yaya geçitleri, kasisler ile bölge vatandaşlar ve sürücüler için daha güvenli bir hale getirilmişti.

Kentin ana hatlarından biri olan Atatürk Bulvarı üzerine yapılan yeni kavşağın, modern, estetik bir görünüme kavuşması için bölgede yapılan peyzaj çalışmaları, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ekiplerince tamamlandı. Çalışmalar kapsamında, kavşak ve etrafındaki refüjlere otomatik sulama sistemleri döşenirken, bölge iklimine uygun leylandi, mimoza ağacı, şimşir, gazania, buz çiçeği ve bodrum papatyası dikildi. Yapılan ışıklandırma çalışmaları ile kavşak çağdaş ve modern bir hale getirildi.

ATABAY: “YAYA VE TRAFİK GÜVENLİĞİ İYİ KONUMA GETİRİLDİ”

Vatandaşların ve sürücülerin daha güvenli bir ilçede yaşamaları adına, kentin birçok noktasına önemli dokunuşlar yaptıklarını söyleyen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Kentimizin en işlek noktalarından birisi olan Pınar Caddesi ve Atatürk Bulvarı kesişimine yayalarımızın ve araçların güvenliğini sağlamak amacı ile Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yeni bir kavşak çalışması gerçekleştirdik. Bununla birlikte kaldırım, yaya geçitleri, kasisler yaparak bölgeyi araç ve yayalar için daha güvenli bir hale getirdik. Kavşak bölgesinde çalışmalarımız son olarak yapmış olduğumuz peyzaj çalışmaları ile sona erdi” dedi.

“GÖRSEL ZENGİNLİK KAZANDIRDIK”

İlçede hayata geçirilen yeni projelerde kent estetiğini her zaman ön planda tuttuklarını belirten Başkan Atabay, “Kavşak ve etrafında yapılan peyzaj çalışmalarımızla bölgeyi modern ve estetik bir görünüme kavuşturduk. Bölgenin iklimine uygun leylandi, mimoza ağacı, şimşir, gazania, buz çiçeği ve bodrum papatyalarının dikimini gerçekleştirerek görsel zenginlikler kazandırdık. Son olarak otomatik sulama sistemlerinin döşenmesi, yeşillendirme, aydınlatma çalışmaları ile kavşak ve etrafındaki tüm çalışmalarımızı tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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