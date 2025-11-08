

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 7. Grup'ta mücadele eden Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 10. hafta mücadelesinde rakibi Volkan Güç Spor'u mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

24-26, 19-25, 25-27'lik setlerle rakibini 3-0 yenmeyi başaran ve maç boyunca üstün bir performans sergileyen Didim'in Sultanları, ortaya koyduğu mücadeleyle de izleyenlerden tam not aldı.

Karşılaşmanın ardından Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek "Takımımızla gurur duyuyoruz. Sahada gösterdikleri mücadele, azim ve takım ruhu ile Didim’in adını bir kez daha başarıyla duyurdular. Tüm ekibimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Aldığı önemli galibiyetle ligdeki çıkışını sürdüren Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, bir sonraki karşılaşma öncesi moral depoladı.