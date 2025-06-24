Didimli sporculardan akrobatik cimnastikte tarihi zafer!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Didimli sporculardan akrobatik cimnastikte tarihi zafer!

Türk sporunun yükselen değerlerinden biri olan akrobatik cimnastikte uluslararası arenada tarihi bir başarıya daha imza atıldı.

YENİÇAĞ

Almanya’nın Aalen kentinde düzenlenen Limes Junior Cup’ta Kadın Grup kategorisinde yarışan milli takımımız, etkileyici performanslarıyla birinciliğe ulaştı ve Türkiye’ye bu branşta ilk altın madalyayı kazandırarak adını tarihe yazdırdı.

Yarışmaya katılan sporcular Ada Eylül BÜLBÜL, Azra CANPOLAT ve Deniz ÖZCAN, 26.600 puanlık yüksek bir derece elde ederek rakiplerini geride bıraktı. Uluslararası düzeyde yoğun rekabetin yaşandığı turnuvada gösterdikleri disiplinli ve estetik performansla takdir toplayan sporcular, hem ülkemizi hem de ilimizi gururlandırdı.

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Bu anlamlı zafer, yalnızca ülkemiz adına değil, aynı zamanda Didim ilçemiz açısından da büyük bir önem taşıyor.

İlçemizden yetişen genç yeteneklerin milli formayla uluslararası bir organizasyonda zirveye çıkması, yerel spor altyapısının ne denli güçlü ve gelişime açık olduğunu da gözler önüne seriyor.

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kazandıkları altın madalya ile ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımız Ada Eylül BÜLBÜL, Azra CANPOLAT ve Deniz ÖZCAN’ı ve emeği geçen herkesi tebrik etti; başarılarının devamını diledi.

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