Diego Carlos, İstanbul'a geldi

Ara transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, ilk transferini stoper mevkiinde yaptı. Sarı-lacivertliler Aston Villa forması giyen Brezilyalı futbolcu Diego Carlos'u İstanbul'a getirtti. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.

31 yaşındaki defans, Londra'dan kalkan özel uçakla saat 00.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı.

Diego Carlos'un yarın sağlık kontrolünden sonra sarı-lacivertlilere resmi imzayı atması bekleniyor.

Carlos, bu sezon Aston Villa formasıyla 10'u Premier Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 17 maçta görev yaptı.

