Diego Carlos’un Fenerbahçe’ye maliyeti ortaya çıktı

Ara transferde kadrosuna stoper ve sol bek katmak isteyen Fenerbahçe, ilk imzayı atmaya çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, Aston Villa forması giyen Diego Carlos ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe’nin tecrübeli savunmacı ile imzaları atması beklenirken transferin detayları ve maliyeti ortaya çıktı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Sarı lacivertli yönetim 7 milyon Euro bonservis bedeli artı 3 milyon Euro bonuslar karşılığında Aston Villa ile anlaştı. Brezilyalı stopere de yıllık 3 milyon euro ücret ödenecek. Diego Carlos, Teknik Direktör Jose Mourinho’nun transfer edilmesini istediği isimler arasında yer alıyordu.

Carlos, 2022’de Sevilla’dan 26 milyon Sterline transfer edildi. O dönemde Avrupa’nın en iyi fiziksel defans oyuncularından biri olarak tanınıyordu. Aston Villa’nın yıldız oyuncularından biri olması umulu- yordu ancak bordo-mavili formayla çıktığı ikinci maçta korkunç bir sakatlık geçirdi.