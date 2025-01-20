Diego Carlos’un İstanbul’a ne zaman geleceği belli oldu: Fenerbahçe ilk transferine kavuşuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Diego Carlos’un İstanbul’a ne zaman geleceği belli oldu: Fenerbahçe ilk transferine kavuşuyor

Fenerbahçe ara transferde kadrosuna katacağı ilk oyuncusuna kavuşmak için saatleri sayıyor. Sarı lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Diego Carlos’un İstanbul’a ne zaman geleceği belli oldu.

Ara transferde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ilk imzayı atmaya çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, Aston Villa forması giyen Diego Carlos için prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe’nin İngiliz ekibine 10 milyon euro bonservisle birlikte performans bonuslarını içeren teklifi kabul edilmişti.

Brezilyalı savunmacının bu gece İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon İngiliz Aston Villa’da 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 17 resmi maça çıktı.

Son Haberler
Özgür Özel'den Erdoğan'a rest: Hesaplaşacaksan, adayımız hazır karşımıza çık
Özgür Özel'den Erdoğan'a rest: Hesaplaşacaksan, adayımız hazır karşımıza çık
Flamingolar Balıkesir Burhaniye'yi mesken tuttu
Flamingolar Balıkesir Burhaniye'yi mesken tuttu
Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta heyecanı yarın başlıyor. Milli oyuncular sahaya çıkacak
Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta heyecanı yarın başlıyor. Milli oyuncular sahaya çıkacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında jet soruşturma
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında jet soruşturma
Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor (20 Ocak 2025)
Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor