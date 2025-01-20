Diego Carlos’un İstanbul’a ne zaman geleceği belli oldu: Fenerbahçe ilk transferine kavuşuyor

Ara transferde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ilk imzayı atmaya çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, Aston Villa forması giyen Diego Carlos için prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe’nin İngiliz ekibine 10 milyon euro bonservisle birlikte performans bonuslarını içeren teklifi kabul edilmişti.

Brezilyalı savunmacının bu gece İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon İngiliz Aston Villa’da 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 17 resmi maça çıktı.