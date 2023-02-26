﻿Simeone isyan etti: VAR aleyhimize çalışıyor

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, Real Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından sert açıklamalarda bulundu.



"YERDEN KALKAMAZDI"

Correa'nın kırmızı kart pozisyonunu eleştiren Simeone, "Futbol, fiziksel bir oyun. Yanlış hatırlamıyorsam Rüdiger'in boyu 1.94, eğer Correa'nın müdahalesi çok sert olsaydı Rüdiger yerden kalkamazdı. Ancak pozisyonun ardından hemen ayağa kalktığını gördük. Pozisyon belki sarı kart olabilirdi ancak bu yüzden kırmızı kart çıkıyorsa hiçbir maçta sahada oyuncu kalmaz." dedi.



"BUNU NORMALLEŞTİRDİLER"

Hakemlerin Real Madrid'de her zaman daha ılımlı davrandığını söyleyen Simeone, "Her zaman aynı şey oluyor. Artık Real Madrid'e hakemler tarafından 'iyi' davranılmasını normal olarak karşılıyoruz çünkü bunu normalleştirdiler. Ancak herkesin eşit şartlarda yarışabilmesi için bu doğru değil." ifadelerini kullandı.



"VAR BİZİM ALEYHİMİZE ÇALIŞIYOR"

VAR uygulamasının Real Madrid deplasmanında hep aleyhlerine kulanıldığını söyleyen Arjantinli teknik adam, "VAR, bazen sizin işinize yarıyor bazen de size zararı dokunuyor. Ancak ne zaman Santiago Bernabeu'ya gelsek, VAR bizim aleyhimize çalışıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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