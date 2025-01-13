Diğer partilerden AKP’ye geçenler olacak. Flaş iddia!

Geçtiğimiz hafta AKP tarafından TBMM’ye verilen içerisinde emekli maaşının taban aylık fiyatının da yer aldığı 3 ayrı torba kanun bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

AKP'DE ROZETLER TAKILACAK İDDİASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de AKP’nin grup toplantısını gerçekleştirecek. İddiaya göre Erdoğan, iki bağımsız milletvekili ile bazı belediye başkanlarına da rozet takacak.

Kulislerden gelen bilgiye göre, İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile DEVA Partisi’nden istifa eden Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf’ın grup toplantısında AKP’ye katılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Ocak ayının başında İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zorlu, partide "ortak hedef doğrultusunda ilerleme imkânının kaybedildiğini" savunarak istifa etti.

İYİ Parti'nin 27 Nisan 2024'te 5. Olağanüstü Kurultay ile "rotasının aydınlık olmasını umdukları bir değişim yolculuğuna çıktığını" belirten Zorlu, "Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf da partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kavaf, “DEVA Partisi’nin kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inanıyordum” ifadelerini kullandı.