DigitalX, bitcoin fonunda %99 yıllık kazanç artışı bildirdi

Avustralyalı kripto fon yöneticisi DigitalX, Bitcoin fonunun yıllık %99 kazanç sağlamasıyla sektörde dikkat çekici bir başarı elde etti. Şirket, dijital varlıkların ana akım haline geleceğine inancını koruyarak, maliyetlerini düşürme ve operasyonlarını yeniden yapılandırma adımlarını attığını duyurdu. DigitalX, bu stratejik değişimle kripto endüstrisinin geleceğinde “öncü” bir rol oynamayı hedefliyor.

DigitalX, fon yönetim ekibindeki yeniden yapılandırmalarla yıllık 950 bin Avustralya doları (614 bin ABD doları) tasarruf sağlayarak, sürdürülebilir bir işletme modeli oluşturmayı amaçlıyor. Şirketin Bitcoin fonu, yıllık %99 kazanç oranı ile rakiplerini geride bırakırken, altı ayda %12 ve üç yılda %30 kazanç kaydetti.

Öte yandan, şirketin Dijital Varlık Fonu da beş yıllık %526’lık bir getiri sunarken, son çeyrekte %2,1’lik küçük bir düşüş yaşadı. Bitcoin, yıl başından itibaren %106 artışla 87.500 dolara ulaşarak sektörde dikkat çekici bir performans gösterdi. ABD’de spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF) listelenmesi ve ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi zafer, kripto varlıklar üzerindeki düzenleyici belirsizlikleri azaltabileceği düşüncesiyle sektörü daha da canlandırdı.

DigitalX’in ASX’te listelenen yeni spot Bitcoin ETF’si, şirketin kriptoya yatırım yapmak isteyen yatırımcılara doğrudan erişim sunma hedefini destekliyor. Bu ETF, ABD aracılarına ihtiyaç duymadan Avustralya’da doğrudan Bitcoin maruziyeti sağlıyor. VanEck'in ardından ASX'teki ikinci spot Bitcoin ETF olarak dikkat çeken DigitalX'in bu ürünü, Avustralya’nın en büyük borsasında işlem görüyor.

Şirketin Başkanı Toby Hicks, mali yıl sonu itibarıyla sürdürülebilirliği sağlamak için maliyetlerde yeniden yapılandırma kararları aldıklarını belirtti. Hicks, ayrıca ABD’deki son siyasi gelişmelerin düzenlemeler açısından belirsizlikleri giderebileceğini ve bu durumun şirket için yeni fırsatlar yaratabileceğini ifade etti. DigitalX, dijital varlık alanında öncü olma hedefi doğrultusunda stratejik değişimlerine devam edecek.